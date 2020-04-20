【新冠肺炎】袁詠儀親筆寫信多謝深圳政府：因為你們的專業和負責

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新冠肺炎疫情蔓延全球，世界各地都實施相應的防疫措施，包括封關、隔離以及在家工作等避免疫情擴散。早前到內地工作的袁詠儀（靚靚）亦完成了14日強制隔離。在酒店度過的她不時都會更新自己的社交網站與粉絲分享近況，完成隔離後，靚靚亦即時去Shopping，雖然她沒有如傳聞中「在恒隆愛馬仕修包碰到袁詠儀了，她買了六個包十六件衣服，姐是真的有錢真的愛買包」，但靚靚亦自認有去購物。其實靚靚除了去購物慶祝之外，微博亦瘋傳她在完成隔離前一日特地親手寫了一封信多謝「深圳南山區政府」：「正是你們的堅守和認真，才距離打贏防疫之戰更近一步。」

袁詠儀在書信上寫道：

「謝謝，你們辛苦了，2020年4月2日-2020年4月16日，應該是我袁詠儀半生難忘的日子之一了。因為工作原因，必須要按照規定執行隔離，沒出發前，我和我的家人有一萬個擔心，怎麼過關，怎麼坐車，怎樣去酒店，還要做核酸測試。直到我坐上計程車的那一刻，我都是忐忑不安的，感覺一切都是未知。

當進入深圳灣口岸，我出發前的所有擔心都沒有了，因為你們的專業和負責，還有各個環節的嚴謹和有序，工作人員的耐心和細緻，我在半小時內完成了所有的流程，坐上了去往酒店的巴士。整個過程非常安全高效，讓隔離的人消除了擔憂與不安。

還有一天就要結束自己的隔離生活，準備工作了，心裏除了感謝，更多的是溫暖和信心，正是有你們的堅守和認真，才距離打贏防疫之戰更近一步。

只能用這個簡短的感謝信表達我的感謝之情，隻言片語，謝謝。」

就像星星，我無法始終看見他們，但是我知道他們永遠在那裏。 袁詠儀

睇埋靚靚靚相：