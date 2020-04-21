洗米嫂陳慧玲澳門豪宅逐格睇　健身房設有兩層樓高攀石牆極盡奢華

新冠肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）持續肆虐，蔓延全球，大家如非必要外出都盡量留守家中，以減低傳播和感染的風險，「洗米嫂」陳慧玲 (Heidi) 亦不例外。不過就算她留在家中都絕不會悶，熱愛運動的她，留守在豪宅內都可以努力操Fit自己，鍛煉身體兼增加抵抗力。不少藝人在這段抗疫期間都會將他們在家中做運動的相或片post上IG同大家開心share，間接令他們的家居曝光了。呢日Heidi亦於她的IG post了兩段她做運動的片，令她的澳門豪宅正式曝光。

洗米嫂一家五口。(IG@pakhchau)

片中影住她在一間設備齊全的靚景gym room內建身，真係連街外的Gym都不用去，她表示：「Home exercise」。她家中的健身設施可謂應有盡有，環境也非常之寬敞，而最誇張的是竟然是有一幅兩層樓高的室內攀石牆，盡顯奢華氣派。她的健身室還設有桑拿房，室外瑜珈器材，天台外更有泳池以及太陽椅，可以一邊做運動，一邊遠眺開揚的無敵靚景，在家中享受日光浴都絕無問題。

洗米嫂身材好fit。(Heidi Chan fb)

點擊下圖逐格睇洗水嫂豪宅的健身設施：