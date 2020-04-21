【晚吹- 啪啪Partner】女主持集體收性騷擾電話：問我一周幾多次

麥芷誼（Koyi）曾被要求透露web-cam試戲，對方要求叫佢嗌幾聲嚟聽。（影片截圖）

最新一集嘅《晚吹- 啪啪Partner》以「咸濕message」為題，幾位女主持Pony、Odi、Anthe都有唔唔少經驗，由「想要你條底褲」、「想睇你啲腳趾」到性器官照片都有收過。Pony更表示曾試過收到一名自稱係ViuTV工作人員嘅私訊，對話表示自己正為某導演籌備一部關於性嘅電影，將在日本拍攝，有六位數報酬，Pony大感興趣，並叫對方透過電話傾談。「佢打俾我之後，問我附近有無人，話因為之後嘅話題比較敏感，佢問我幾耐自慰一次、用咩工具、每周幾次……我講晒，因為我以為佢真係電影工作者，後來發現唔對路，傾問先發現原來Anthe都有收到。」Pony仲話有感被騙所以好唔開心，又指「我以為真係有機會」，會唔會太天真？

Pony同幾位女主持都分別收到自稱ViuTV工作人員嘅性騷擾電話，對方話自己身在日本，但最好笑係Odi聽到香港紅綠燈嘅獨有聲音。

Anthe同樣係收到自稱ViuTV工作人員嘅私訊，對方表示將開拍《晚吹- 啪啪Partner》東南亞版本，仲話由於Anthe識日文，所以有助日本拍攝部份。「佢之後問我一星期性交幾次，我同佢講因為有男朋友，所以都係正常次數。」講講下，麥芷誼（Koyi）就話自己6年前都收過類似邀請，不過當時對方係用電腦同佢交談，除問Koyi有無拍拖、自慰之外，仲提議透過web-cam試戲，不過好在Koyo醒目先未有上當。

男主持科林都話試過收過咸濕message，照片係一個女仔嘅高炒自拍，影到胸同腳。「對方話係手快快send錯，張相其實都幾進擊，因為佢著短裙，我覆佢『無問題，send多幾張嚟睇睇』，之後就有一啲大膽嘅對話，最後係開始咗一段戀情，雖然好短暫，但都好開心。」



科林應該係節目中咸濕message嘅唯一得益者。