當愛囡Lucy係搖錢樹拍片搞到發脾氣　李璨琛老婆：時間會證明一切

李璨琛老婆梁志瑩（Pae）不時喺IG分享囡囡Lucy生活照，不過日前佢上載一條Lucy被發現摷垃圾桶之後發脾氣嘅影片，而引來網民爭議。片段中，Lucy被發現摷垃圾後，一直耍手擰頭，似乎心情唔多好，而Pae就同佢解釋只係影工人姐姐煮飯。有網民認為Lucy明顯拒絕上鏡，但Pae仍然迫阿女拍片，認為佢當Lucy係搖錢樹，但亦有網民認為Lucy係因為新髮型，所以怕醜唔想出鏡。其實過往Lucy被揭發「醜行」時，都會巨星上身一樣，拒絕出鏡，非常有性格。但每次為媽媽經營嘅時裝店做model時，都會企定定影相，非常乖巧。

Lucy被媽媽揭發摷垃圾之後，老羞成怒。（lucy.is.good@ig圖片)

Pae今日在IG發文表示獲不少友人安慰，並指時間會證明一切：「最近有好多叔嬸因我和媽媽被攻擊而覺得難過，媽媽反倒過來要安慰他們，其實媽媽覺得很搞笑（汗）好啦！你們都一起來看開點吧！反正這永遠會是其中的一部分。通常遇到這樣的事，有人會說，時間會證明一切。老實說，我們沒有甚麼想要證明，對我們而言，人活着真的不為證明甚麼，好好過每一天就是最大的意義。」

Lucy不時都會為媽媽嘅時裝店做model。（lucy.is.good@ig圖片)