張振朗唔洗再扮張智霖！　原來仲同呢位亞洲富豪撞樣

有睇開TVB嘅觀眾，相信對張振朗同張智霖撞樣呢件事絕對唔陌生。其實除咗因為個樣有幾分相似之外，張振朗同張智霖最相似嘅地方其實係把聲至真！早幾年張振朗仲上咗《Sunday扮嘢王》度扮喺張智霖喺劇集《衝上雲霄II》入面嘅角色「Cool魔」，仲唱埋首《歲月如歌》咁出場，唔少現場觀眾都真係誤會咗張智霖真係嚟做嘉賓，就連打電話畀張智霖老友伍詠薇嗰時，對方都差啲搞錯！雖然嗰時就有唔少網友認為張振朗要靠扮「Cool魔」上位，但事實證明，張振朗而家貴為TVB一線小生，多部劇集都擔正男一，扮「Cool魔」呢件事亦慢慢被大家遺忘。

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真係有幾分相似。（影片截圖）

大家點睇？（影片截圖）

但唔知係咪張振朗而家人氣高咗，佢似嘅人都唔同咗！最近就有網民發現張振朗原唔淨係似張智霖，原來就同亞洲富豪馬雲有幾分相似，呢位網民就非常之有心機，特登搵咗幾個張振朗同馬雲個表情差唔多嘅相做咗張併圖，分享到討論區嘅時候都有唔少人認同！仲話似馬雲仲好過似張智霖添！

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