黎諾懿唔留副身家畀小春雞　預告想追「女」：所有投資嘅都轉畀她

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「暖爸」黎諾懿日前出席富衛產品的視像直播發布會，一向有投資股票及債券基金的他，被理財顧問問到有否替囝囝「小春雞」黎峰睿準備儲蓄基金時即「嚴父」上身稱：「只買了醫療保險給他，一份儲蓄基金、教育基金等都沒有買，我不會給予他太多東西；要訓練他的獨立性，作為男仔應該靠自己爭取，免得成為二世祖。」但當黎諾懿聽罷智盈產品可作財富傳承即興趣大增：「張單可以傳到下一代，甚至再下一代又值得考慮喎！那就等我見到小春雞生性，才把張單的轉名給他！」

呢個都係訓練小春雞嘅方法之一嚟！

不過，黎諾懿顯然偏心，他笑言倘若追「女」成功，「小春雞」可能又未必成為財富傳承的必然人選，他表示：「女是要來『寵』的！如果有個女，我定會將所有投資的東西都轉給她！」

唔通預告想追個女？

此外，黎諾懿又自爆投資「黑歷史」：「年少時好進取，學人買仙股、消息股，只要別人稱有內幕消息就買，結果於股票巿場損失過百萬，險一舖清袋，當時非常肉赤！現在有了家室，投資取向都趨向保守了。」