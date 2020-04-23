溫碧霞用汗水力保廿四吋纖腰　每日早起一小時做運動

15歲入行，從影近40年嘅溫碧霞，外貌身形十年如一日，完全唔似已經53歲，美魔女之名實至名歸。「無醜女人只有懶女人」的確係至理名言，溫碧霞呢日上載多張運動照，原來佢每日都必定提早一小時起身做運動，真係好有恆心﹗

IRENE真係好FIT﹗（微博：@溫碧霞irenewan）

《香港電影我撐場民選大獎2020》全民一人一票，用行動撐本土！

https://hkmovies2020.hk01.com

旗艦智能手錶 Series 5、Dyson風筒等豐富獎品等你贏！

溫碧霞（Irene）近日因為疫情關係，取消曬工作及聚會留喺屋企，但唔係食完就瞓，反而KEEP住每朝早起身做一個鐘運動。呢日喺微博貼出多張做瑜珈相片：「之前去巴黎不停咁食，肥咗3磅返港變到105磅，條腰即刻粗咗1吋，最近好勤力做運動才返回102磅，返到之前的24吋腰，其實我唔係天生瘦，我都好容易肥，全靠每日我好努力做瑜伽、踩單車及跳繩，亦不會飲甜嘢，每日飲好多熱檸檬水，只要有恆心，每日瞓少一個鐘用來做運動，大家都可以有24吋腰。」

每日起碼做一個鐘運動保持體態。（微博：@溫碧霞irenewan）