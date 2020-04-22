羅仲謙IG報喜楊怡已誕下囡囡「小珍珠」：較預期早了點

恭喜恭喜﹗羅仲謙4月22號中午於IG報喜，佢同楊怡嘅囡囡已經出世啦﹗楊怡家姐楊卓娜之前透露佢會剖腹生產，睇返羅仲謙貼出嘅兩張相片，見到囡囡有好多頭髮，眉清目秀，睇返背照相信新手媽媽已經返到屋企坐月。羅仲謙感激太太付出並透露囡囡乳名：「辛苦了我的太太，雖然不是簡單一句「辛苦了」就可以形容你所付出的一切，十月懷胎不是一件簡單的事，我們這一家，我愛你們。囡囡出世時輕了些，婆婆話她似粒珍珠，所以爸爸媽媽以後就叫你做小珍珠。」

羅仲謙4月22日於網上報喜，囡囡已經出咗世啦﹗（IG：lawhimmm）

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羅仲謙同囡囡鼻碰鼻非常溫馨。（IG：lawhimmm）

羅仲謙留言全文：

十月懷胎，有辛苦，有開心，這份上天給予我們的禮物，對我們來説是無比幸福的🐣...... 急不及待想和大家分享......「這期待已久的禮物，我們已經緊緊的捧在手心中」。雖然較預期早了點，但感恩一切順順利利。我們這對新手爸媽，既戰戰兢兢，卻又無比興奮滿足❤️在這裡謝謝所有家人朋友的關懷協助。



特別要鳴謝 @hongkongadventisthospital 方面無微不至的安排和護士們悉心的照顧，特別是Emily, Mandy, Heidi, Zita和Iris....還有其他的護士們，你們的專業和無限的愛陪伴我們渡過了最重要的時刻🙏🏻❤️ 謝謝Guest Relations團隊Chi Chi, Karena, Jenny和你們的同事們，因為有你們，我們才能安心地迎接寶貝的來臨，感激🙏🏻❤️ 還有我們的主診醫生Dr. Louis Chan，謝謝你總給我最專業最好的意見和幫忙，還有Jo 和麻醉科醫生Dr. Ho，你們減輕了我在生BB過程中的顧慮，感激大家的眷顧❤️ 即使未來充滿著未知之數，但我們一家堅信幸福總會眷顧每一個人，但願每一個逆境，香港都能平安過渡，願我們的小珍珠擁有堅毅的信心，健健康康，快樂成長，祝福大家❤️ 辛苦了我的太太 @tavia_yeung ，雖然不是簡單一句「辛苦了」就可以形容你所付出的一切，十月懷胎不是一件簡單的事，我們這一家❤️ 我愛你們❤️ PS 👶🏻囡囡出世時輕了些，婆婆話她似粒珍珠，所以爸爸媽媽以後就叫你做小珍珠