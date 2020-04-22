羅仲謙榮升做老竇　感動到打冷震：一剪佢臍帶就開眼

羅仲謙同楊怡今早在IG報喜，宣布囡囡「小珍珠」出世，晚上羅仲謙為新劇《陀槍師姐2020》開工時，心情大好，並分享新手爸爸的心情。羅仲謙表示由於囡囡提早報到，所以體重較為輕，約6磅左右，但母女平安。「一見到佢時打咗個冷震，因為係好感動，一剪佢臍帶就開眼，我就好自豪咁「原來你喺世上第一個見到嘅就係爸爸。」但醫生話其實佢嗰時望咩都係模糊，都係一個影。」羅仲謙又謂第一次抱小珍珠上手時，感覺一個家終於齊整，並想到家中長輩，因為囡囡係羅家第一個孫，有感完成傳宗接代的使命。

問到會否繼續追多個，羅仲謙就話最少都要讓老婆休息一年。（陳順禎攝）

問到楊怡身體狀況時，羅仲謙表示：「回復得好快，呢幾日已經多嘢都可以自行處理，外母、屋企人有幫手，等佢有個舒適環境坐月。」問到可有任何禮物獎勵，出名錫老婆嘅羅仲謙就笑笑口表示：「送咩？ 其實我已經咩都無，錢又係佢人又係佢。哈哈！唔係無表示 ，而係我覺得最重要係完整一個家。」羅仲謙透露有幫手餵奶，但換尿片等工作就未試過，並解釋係因為怕自己粗魯整親囡囡。由於囡囡提早報到，所以對每日仍然要開工嘅羅仲謙嚟講非常大挑戰。「每日都唔願開工，今日已經遲到，因為出門時佢餵奶，又會想望多幾眼，好似痴漢咁，而家電話全部都係佢啲相。」不過羅仲謙都表示將會調整工作，好等自己有更多時間照顧妻女。

羅仲謙透露小珍珠中文名將交由長輩負責，但希望唔好咁多筆劃，因為擔心將來要罰抄。