羅志祥曾硬撬好兄弟歐漢聲牆腳　卻從不承認曾與阿嫂拍拖

現年40歲台灣藝人羅志祥（小豬）被前女友周揚青大爆私生活混亂，連帶他早期的負面新聞亦被翻出，其中最為深刻的，要數他趁好友當兵期間，「撬兄弟牆腳」。

羅志祥被前女友周揚青踢爆私生活極添亂，連帶早期的負面新聞亦被翻出。（IG圖片／showlo）

當年小豬曾撬好兄弟歐漢聲牆腳，與其當時的女友Makiyo發展戀情，Makiyo目前已消聲滅跡一段時間。（視覺中國）

小豬初出道與其他三位藝人組成模仿組合「四大天王」，自1998年起，但隨着當中兩位成員的退出，他與其中模仿張學友的歐漢聲（歐弟）組成雙人團體「羅密歐」繼續發展。歐漢聲與小豬是中學同學，自細相識，加上一同出道，有革命情感，情如兄弟。

小豬初出道與另外四人以模仿組合出道。（網上圖片）

2002年，歐弟因為服兵役退出了「羅密歐」的組合，他把當時的女友Makiyo（川島茉樹代）交託給小豬幫忙照顧，沒想到二人背着歐弟日久生情，歐弟無奈被帶綠帽，小豬和歐弟的兄弟情也因此決裂。此事對歐弟打擊極大，甚至令他一度有輕生念頭。

後來歐弟在吳宗憲節目上談及此事，透露當年將女友交託給自己「最好的朋友」，入伍之後，在軍營中打電話給女友，但對方一個月不接電話，最後女方終於接電話，對他說：「我要謝謝你，因為你找了一個很會照顧我的人來照顧我」，同時要求分手。歐弟沒有指名道姓，而小豬從來沒有承認過曾與Makiyo拍拖，Makiyo亦只是單方面承認戀情。

當時歐漢聲雖未點名男女主角是誰，矛頭直指Makiyo和羅志祥。（微博圖片／惡搞綜藝）

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