苟芸慧疫境開工散發仙氣　禁足香港同老公靠一招環遊世界

「幸福人妻」苟芸慧日前為代言的地產按揭公司拍攝新一輯廣告，疫情下開工依然狀態大勇，即使拍足12小時仍未見疲態！苟姑娘期間要以多個造型上陣，無論是住家look或是女強人造型，都散發出女神的陣陣仙氣！

新冠狀肺炎病毒肆虐全球，各行各業大受影響，娛樂圈亦不例外，不論活動、電影、舞台劇、演唱會等通通剎停，不少藝人近乎零工作，苟芸慧自言也受影響，「的確好多工作延期，有些延至年底，但都要睇到時情況，如果疫情仲係咁嚴重，可能年底都未必做到，不過呢啲事大家都經歷緊，對我嚟講，等待嘅嘢可能係更美好，唔需要咁心急，或者都係一個好嘅經歷，可以畀我喺屋企多啲休息，諗諗之後嘅路點行，同埋睇多啲戲，欣賞下前輩演技，再次準備好自己。」

今次難得在疫情下開工拍廣告，苟芸慧表現雀躍，高呼感恩，問到出門拍攝可有做足防疫措施？苟姑娘即沒好氣表示：「我老公（陸漢洋）超級緊張，反而我就隨遇而安，我覺得大家戴口罩、量體溫、用消毒搓手液洗手，已經好安全，但我老公就緊張到會買啲垃圾袋嚟笠晒啲櫈、舖晒啲枱，搞到好唔方便，我明白佢嘅出發點為我好，但有時似乎過分緊張吧。」

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然而，苟芸慧認為疫情對她最大的影響，是未能飛返加拿大見屋企人，「本身打算返加拿大，因為爹地、媽咪、細佬都喺嗰邊，好想返去見佢哋，但可惜而家飛唔到；我亦好想去旅行，唯有睇旅遊節目當去咗，有時播緊旅遊節目，我會叫老公幫我喺電視機前影相，當去咗。」

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