【點相III】李佳芯男友陳炳銓易有婚外情？　皓云師傅：燈光問題

ViuTV節目《點相III先機算》於逢星期一至五晚上11時正播出。節目以最全面的角度剖析不同面相、身相的玄機，由皓云師傅、小占、利君牙及李蔓瑩擔任主持，而一眾模特兒及ViuTV藝人則會擔任現場觀眾，被師傅即場「點相」。

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本周五 （24日） 播出的第10集以「手掌」為主題，皓云師傅分析不同掌紋及手指長度所代表的性格。師傅指出男性左手掌上的婚姻線如果是向下垂，加上旁邊有多條細線的話，就表示他有可能婚後對原配冷感，對外遇卻認真。一眾ViuTV藝人隨即起哄，笑指李佳芯（Ali）的男朋友陳炳銓（Danny）擁有此掌相。

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師傅上前研究其掌紋，旁邊的駱振偉（Thor）立刻幫口說：「師傅你輕輕咁講好啦！」另一邊朱栢康又笑謂師傅要小心研究：「呢件係關乎到兩個台嘅事！」Danny隨即露出尷尬笑容，場面搞笑。師傅看過Danny掌相後，鬼馬回應：「呢度啲光打得太勁添，我都睇得唔係好清楚，好似係，又好似唔係咁。」不過師傅之後再有澄清：「我就覺得應該唔係嘅！」