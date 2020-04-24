【機場特警．專訪】張鈞睿滅親式追問張振朗感情　搞到叔叔超尷尬

在TVB新劇《機場特警》中，除了有楊明、張振朗和黃子恆等一班猛男經常上演肌肉放題，讓觀眾大飽眼福外，劇中三位童星包括飾演吳家樂女兒瞳瞳的台美混血兒黃子恩（Amanda）、飾演辛凱晴童年的黃語芊和飾演張景山童年的張鈞睿（Look Look）同樣憑毫不生澀的演技，收獲大批粉絲！當中，首次正式拍劇的Look Look更是張振朗的親姪子，兩叔侄亦難得一同接受《香港01》的專訪。 攝影：陳順禎 拍攝：黃卓敏、鍾寶宏 剪接：吳宇峰

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兩叔姪感情真係好好！（陳順禎攝）

「有得食佢就OK㗎喇！」Look Look媽媽搞笑說，並在拍攝前為他遞上一件三文治。果不其然，Look Look吃飽後，即在攝影師面前落落大方，擺出不同的Post，星味十足。「大家好，我叫張鈞睿，可以叫我做Look Look，我今年11歲，興趣係打籃球同跳舞，佢係我叔叔。」而張振朗就透露能夠由親姪子來飾演自己的童年並非自己的主意：「係監製叫嘅，佢諗住身形好Fit嘅張景山其實細個係好似我隔離呢個肥仔，肥嘟嘟咁。監製又見我成日擺我姪仔啲相上網，就叫我問吓佢有冇興趣，而佢又好喎，所以就促成咗呢件事。」張振朗更稱希望藉此給姪子一個特別的童年，讓他提早體驗工作的辛勞。

Look Look你會唔會太有型？（陳順禎攝）

點撃下圖睇Look Look有幾Chock兼私密為食樣！

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對於姪子在拍攝上的表現，張振朗直認是出乎意料地好：「監製都有讚呢個小朋友演得好，唔止係流露於表面，直情係深層次嗰隻。本身佢係好聽話，又好專心聽導演要求，好乖。佢自己都會喺屋企背劇本，我都有少少懷疑佢學佢阿叔。」而最令張振朗最難忘的一場戲就是Look Look在雨天下被人欺負的一幕：「睇住自己個親人咁樣畀人蝦，已經好唔舒服，佢仲要演到好鬼死慘，係特別惹人憐愛。」

Look Look童言無忌相當可愛！陳順禎攝）

右邊是好瘦嘅Look Look！（IG/@owencheung）

這幕戲令人心痛！（IG/@owencheung）

點撃下圖重溫Look Look好戲！

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而Look Look雖然覺得拍戲辛苦，但依然樂在其中：「最辛苦係淋雨嗰場戲，淋咗成兩個鐘，而且嗰日好凍。」張振朗補充道：「佢真係好專業，喺地下到一日未嗌Cut，佢一日都唔起身，係我行過去攞毛巾俾佢，先至慢慢起身，佢真係有啲天份。」當Look Look被叔叔問到誰較醒目和靚仔時，他亦超有自信地答：「梗係我啦！（你可唔可以叻過叔叔？）梗係可以啦，而家已經叻過啦。（返屋你就知味道。）」可愛的表現讓人哭笑不得。

Look Look 仲話目標係想做明星，因為好型！（陳順禎攝）

雖然Look Look稱演戲很容易，但張振朗就稱這部劇絕對是繼《包青天再起風雲》拍得最辛苦的一部：「拍完凌晨廠，又接06出外景，過去機場個警處做足12個鐘頭體能，最辛苦係你唔夠瞓，仲要喺烈日當空做體能。我一向鍾意親身去做，所以絕對係一個意志嘅挑戰。除非你要好鍾意呢行，如果唔係真係好難做到。」至於張振朗在劇中最終會與湯洛雯還是蔡思貝一起，Look Look就希望叔叔會選擇湯洛雯，因為比較美。

叔叔真係拍得好辛苦！（劇照）

一啲都唔講得笑！（IG/@owencheung）

Look Look想叔叔揀湯洛雯，大家呢？(劇照)

最後，Look Look就被安排與叔叔大玩「童言無忌Q&A」，質問張振朗的感情，記得點撃影片收看，張振朗更慘被迫認自己是黑仔王！

Look Look化身小記者！（陳順禎攝）

Look Look仲大爆知道楊偲泳就係叔叔女朋友！（IG/@renciysw）

Look Look最近更客串許廷鏗MV！（IG/@owencheung）

點撃下圖睇兩叔姪超可愛互動！