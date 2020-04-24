【夫妻的世界】今晚起重回19禁　莫非金喜愛想反勾引朴海俊？

由金喜愛、朴海俊和韓素希主演的JTBC韓劇《夫妻的世界》今晚（24日）將播出第9集，相信劇迷都已期待很久。昨日劇組則宣布，劇集由今集開始，將再次變回19禁，實在令觀眾非常好奇之後的發展，難道金喜愛會像原著《Doctor Foster》一樣反勾引朴海俊上床？

原先《夫妻的世界》頭6集因有露骨床戲及家暴場面，畫面相當刺激，因而被判定為19禁劇集。當劇迷以為由第7集起劇情起伏終於變少時，昨日劇組宣布《夫妻的世界》由第9集開始將重返19禁軌道至大結局，實在令觀眾非常好奇之後三位主角的發展，金喜愛會否第三次上演床戲等。上集尾段講到金喜愛似乎成功拉攏韓素希，試圖掀開朴海俊的假面具，準備上演新一輪的復仇。

《夫妻的世界》金喜愛上集死過翻生，她必定不會放過朴海俊。（劇照）

點撃睇第9集預告：

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由於《夫妻的世界》改編自英國BBC One電視劇《Doctor Foster》，因此不少劇迷都猜測，金喜愛會否如Suranne Jones一樣最終反勾引前夫報復，令對方與小三的家庭破裂。暫時《夫妻的世界》首8集的發展都高度還原原著，餘下的8集中，金喜愛、朴海俊和韓素希三人之間的重大轉變，實在令觀眾非常好奇。加上重返19禁級別，劇迷想知道有甚麼視覺上的新衝擊，就要留意今晚《黃Viu煲劇平台》上的播出。

金喜愛、朴海俊第一集就上演床戲，話題度十足。（黃Viu煲劇平台截圖）

重溫金喜愛、朴海俊19禁床戲：

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