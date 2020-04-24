羅志祥撩妹短訊曝光！　見面兩次即跟美模呂亞晞許下照顧承諾

羅志祥（小豬）前女友周揚青昨日（23日）在微博爆料，力數小豬的渣男行為，稱小豬在與自己拍拖期間，背着自己在外跟女生搭訕兼約炮，雖然小豬已於今早凌晨公開道歉，但事件如今仍然在發酵，不斷有新的資訊湧現，一地花生殼。今日（24日）又有台灣女星公開自己與小豬的私訊，內容還充滿暗示。

今次公開對話內容的人是寫真女星格格—呂亞晞。（Instagram@pinkcat032）

現年24的寫真女星格格（呂亞晞）今日公開了自己與小豬的短訊內容，截圖中，明顯是小豬自動先找格格，小豬自我介紹後的第一句，就直接對格格自認有買對方的寫真，還對格格說「你很正」、「你我的菜啊哈哈」和「不知道你身材這麼好」等針對格格外形的說話。其後，小豬更向格格發送了一張格格的寫真相片，再以男友似的口吻說：「以後有這種不能Po，要先給我檢查才能」。

小豬吩咐「以後有這種不能Po，要先給我檢查才能」的就是2018年的這個Post。（Instagram@pinkcat032 截圖）

但其實格格與小豬只見過兩次面，都是格格到小豬主持的《娛樂百份百》做嘉賓的情況下。對話的內容後段，二人還聊到有關格格的寫真書，小豬更揚言要幫格格買一千本，並承諾會照顧對方，還直接說：「那看你怎麼幫我舒壓啊 我很色」等字句。而根據台灣媒體報道，格格稱小豬更向她邀約去歐遊，並由小豬負費，不過格格稱自己拒絕了。

點擊看看精選的格格IG圖片：

+ 32 + 31 + 30

《香港電影我撐場民選大獎2020》全民一人一票，用行動撐本土！

https://hkmovies2020.hk01.com

旗艦智能手錶 Series 5、Dyson風筒等豐富獎品等你贏！