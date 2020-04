【新冠肺炎】護士胞姐美國披甲上陣　簡淑兒感自豪：她是英雄！

新冠肺炎(新型冠狀病毒、COVID-19)肆虐,截至24日中午,美國確診人數已逾89萬,是疫情最嚴峻的國家,簡淑兒日前受訪時提到姐姐在紐約當護士,其工作的醫院亦有接收新冠肺炎的確診病人,由於防護裝備不足,自己亦有從香港寄口罩、面罩給她。周五(24日)簡淑兒在個人IG分享一張姐姐穿着整套防護裝備、目光堅定望向前方的照片,防護裝備上貼着兩張字條,上面寫着自己的心聲:「Wish i would wave a magic wand and cast a little spell, to put a smile back on your face and get you feeling well.(希望我能揮動魔杖並施以魔法,讓你露出微笑及過得好一點。)」

簡淑兒亦寫道:「So proud of u sis! Hang in there! Love you! She’s not just a nurse, she’s a hero!(姐姐,為妳感到驕傲!儘管困難但不要放棄!愛妳!她不只是一個護士,她是一個英雄!)」不少藝人紛紛留下打氣字句,陳婉衡留言:「為你的姐姐驕傲,她是一個英雄!」阮兒打氣:「加油!加油!」姜麗文亦寫道:「謝謝她的付出。」

