【新冠肺炎】護士胞姐美國披甲上陣　簡淑兒感自豪：她是英雄！

新冠肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）肆虐，截至24日中午，美國確診人數已逾89萬，是疫情最嚴峻的國家，簡淑兒日前受訪時提到姐姐在紐約當護士，其工作的醫院亦有接收新冠肺炎的確診病人，由於防護裝備不足，自己亦有從香港寄口罩、面罩給她。周五（24日）簡淑兒在個人IG分享一張姐姐穿着整套防護裝備、目光堅定望向前方的照片，防護裝備上貼着兩張字條，上面寫着自己的心聲：「Wish i would wave a magic wand and cast a little spell, to put a smile back on your face and get you feeling well.（希望我能揮動魔杖並施以魔法，讓你露出微笑及過得好一點。）」

簡淑兒姐姐穿着整套防護裝備，防護裝備上貼着兩張字條，上面寫着自己的心聲：「Wish i would wave a magic wand and cast a little spell, to put a smile back on your face and get you feeling well.」（Instagram／@kan_jessica）

簡淑兒亦寫道：「So proud of u sis! Hang in there! Love you! She’s not just a nurse, she’s a hero!（姐姐，為妳感到驕傲！儘管困難但不要放棄！愛妳！她不只是一個護士，她是一個英雄！）」不少藝人紛紛留下打氣字句，陳婉衡留言：「為你的姐姐驕傲，她是一個英雄！」阮兒打氣：「加油！加油！」姜麗文亦寫道：「謝謝她的付出。」

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