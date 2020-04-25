【熟女強人】吳家麗為事業雪卵：唔需要婚姻就可以直接生仔

吳家麗昨日（24/4）出席ViuTV新劇《熟女強人》拜神儀式，劇中她曾是一位模特兒，之後轉型成為珠寶設計師，更是一位人生導師。年輕時為了不可破壞事業，她選擇了雪卵：「我唔需要拍拖，唔需要男朋友，唔需要婚姻就可以直接生仔。去到雪卵期限就到，就想搵一個真命天子，好開心有兩父子（黃錦燊、黃愷傑飾）一齊追我。」

吳家麗出席ViuTV新劇《熟女強人》拜神儀式。（葉志明攝）

《熟女強人》講述現今女性要身兼多職，又要面對不同壓力，家麗姐認為自己事業上稱不上女強人，但心態上非常堅強：「打不死，今時今日吳家麗仲喺度做演員，我係一個打不死嘅演員，好鍾意做戲。」家麗姐近年專注拍電影，現在重投拍電視劇的日子，她指沒有太大分別：「對演員嚟講冇太大分別，演繹角色、融入故仔。電視嘅劇情、人物角色完整啲呈現畀觀眾，電影短但濃縮啲。我係電視出身，所以都冇太大分別。」

家麗姐認為自己事業上稱不上女強人，但心態上非常堅強。（葉志明攝）

疫情肆虐，吳家麗很少外出，留在家抗疫同時開始自己設計口罩，更與朋友一起做小生意：「雖然疫情影響到大家好多，但可以創造個人產業，整啲靚口罩、靚啲嘅防護衣服，希望為大家加一點點色彩，千祈唔好氣餒，要對抗疫情。」