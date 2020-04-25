周揚青還擊負評指羅志祥道德淪喪　暗示手上有更猛料證據？

羅志祥被前女友周揚青踢爆渣男行徑，多年來背女友偷食，甚至不時約人玩「多人運動」，震驚華人娛樂圈。周揚青連日來喺分身微博帳號回應網友留言，對於有網友寸佢傾唔掂分手費所以出手「毀掉羅志祥」，周揚青亦霸氣回應：「我如果想要毀掉他，絕不是只到今天這一步！」

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周揚青連日來都喺網上熱搜榜。（周揚青IG）

有網友留言話：「你得不到就要把他毀了？」周揚青回應大罵小豬「道德淪喪」：「我如果想要毀掉他，絕不是只到今天這一步！他如果只是單純的劈腿分手，我都絕不會寫這篇文章，我說最後一遍，我會以這樣的方式，是因為他行為品質敗壞、道德淪喪，並且絕無改過的可能，所以不願再讓其他女生受傷！」似乎暗示手上有更不堪的證據，另外她又說：「我分手後曾經問過我媽媽，如果他追我的時候，我去網上查他的事情能看到他這些行為，我絕不會和他在一起，但可惜那時候沒有一個被傷害過的女生站出來過……所以我現在要做那個人！」

周揚青正面回應網友抨擊。（微博：＠用户6520030499）

對於有網友話：「都是混娛樂圈誰比誰乾淨，都喜歡當弱者博關注呢，你們分手是不是分手費價錢沒談攏。」睇嚟應該係唔知周揚青有個億萬富爸爸，周揚青亦非省油的燈，狠狠回應話：「你知道為什麼我這麼有底氣嗎？因為一我不要錢，二我沒所謂我以後的名，我什麼都不怕什麼都不好才敢這樣……就算我心機又怎樣 我就是心機了又如何？我沒做錯任何事我只是讓那些女生都知道別再受騙，以後自愛！」

呢位網友話周揚青因為分手費問題將事情鬧大。（微博：＠用户6520030499）