周揚青分手後第二次爆喊　閨密揭內幕直斥羅志祥「低俗噁心」

台灣男星羅志祥（小豬）早前被內地網紅前女友周揚青，大爆私生活混亂，不但經常約炮、「多人運動」，更與旗下女藝人、化妝師有染，令不少人感到吃驚！連日來都有不少相關新聞爆出，昨天（24/4）就輪到周揚青閨密「湯湯」在微博發長文爆料，直斥小豬懶理周揚青長期被粉絲辱罵，未曾為她出頭：「14年你開始承受全網攻擊，忍受他粉絲辱罵，而他卻顧及自己的事業沒有站出來為你做點甚麼，讓你自己煎熬！我們都知道你有多愛，也知道你這次是有多失望才能如此堅定！那麼多年的信任長期以來的甜言蜜語，在一霎那間都變成了謊言，原來有的人可以戲這麼好，相貌堂堂之下竟造成的低俗噁心！」

羅志祥、周揚青分手成為了兩岸三地熱話。（Instagram/@showlo）

另外，「湯湯」亦透露周揚青與小豬相愛9年，女方一直對男友疼愛有加，有次更為博對方一笑，出動人情牌購得非賣品名牌熊仔：「記得你曾陪他拍戲兩個月裏待在酒店足步不出，沒幾個人能做到吧。這些年，你從父母手心的公主蛻變成為能為心愛的人買菜做飯，看着他吃完是你最大的滿足。愛情是不計較付出，可是愛情必須計較忠誠！」周揚青見到好友力撐後，便留言認忍不住哭出來：「這篇我真的哭了，我分手後第二次哭，就像電影一樣一直重放...」而「湯湯」即再安慰朋友，指她現在值得擁有更好。

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