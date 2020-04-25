【熟女強人】傅穎介入同男友關係　吳千語：兩個人之間揀好掙扎

吳千語（Karena）昨日（24/4）出席ViuTV新劇《熟女強人》拜神儀式，劇中她是一名甜品師，與男朋友關係出現問題後遇上新對象，而這位對象是一位女性（傅穎飾），千語有全新的拍攝體驗：「除咗喺兩個人之間揀，仲會好掙扎，未試過同女仔拍拖。呢個題材我都未拍過，感覺幾唔同。第一次同女演員拍親熱戲，原來一啲尷尬都冇，溫馨啲嘅親熱，唔係激動。」

吳千語在劇中是一名甜品師，與男朋友關係出現問題後遇上新對象。（葉志明攝）

今次的拍攝令千語明白到同性情侶遇到的壓力和心中的掙扎：「屋企人嘅反對，身邊人嘅唔明造成好大壓力。我唔覺得（同性戀）有任何問題，佢哋嘅難處我哋未必會理解到、感受到，同佢哋相處會幫我思考點去演繹角色。」

吳千語在劇中是一名甜品師，與男朋友關係出現問題後遇上新對象。（葉志明攝）

疫情肆虐，千語已經有一個多月沒有跟朋友見面，留在家抗疫時經常下廚：「鍾意煮粵菜，蒸糯米飯，住家菜。我Enjoy個過程好緊要，煮緊嘢唔會諗其他。（有冇做運動Keep fit？）有呀，會跟YouTube片健身。朝早用15分鐘拉筋，會令你覺得好精神，需要空間又唔大，少少時間但會令你之後10個鐘都有能量。」

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