羅志祥周揚青分手│宜蘭泳池派對案件重演　辣模陳香菱爆當日實況

台灣男星羅志祥（小豬） 前日（23/4）被內地網紅舊愛周揚青大爆私生活混亂，不但經常約炮、「多人運動」，更與旗下女藝人、化妝師有「不正當關係」，令不少人感到吃驚！不少人認為周揚青千字文細訴分手內幕的導火線，是小豬早前被爆與好友大根在宜蘭開泳池派對，當中更有不少性感女郎在現場，疑似開「性愛派對」，而有「翻版李毓芳」之稱的陳香菱接受傳媒訪問便坦言當天身在現場，更直指派對無聊，多數人互不相識，所以只好默默在旁玩手提電話。

羅志祥被指與多位性感女郎在宜蘭泳池派對中甜蜜戲水。（微博/@五脊六獸）

陳香菱又指該泳池派對其實是生日派對，主角是小豬的多年圈外好友，她又透露大根掉水着女落水的流出畫面，其實是炒熱現場氣氛的環節。至於該派對是否外界所指的「淫賤派對」，陳香菱坦承未見到任何特別活動，派對結束後眾人亦各自離開，「真的要搞一定是私下搞」，又指過往曾多次在夜店見到羅志祥的身影，每次大根都在身旁，就是未曾見過周揚青。

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