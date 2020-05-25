胡曦文從失敗走出黑暗　領悟人生真諦：學懂珍惜知足

法國品牌Crisathena 和 健康食品品牌IFUBO 的創辦人胡曦文（Christy)，曾譽為「鐘錶界女神」，縱環商界超過二十五年，02年憑獨具慧眼同時尚觸覺，創立個人著名腕錶品牌，產品面世時火速爆紅，香港一年生意額超過兩億，成為城中名人至愛潮錶，將事業推上高峰，成為一時佳話。但隨著母親的離世打擊，Christy忍痛將公司結束，毅然放下一切遠走西藏、印度及尼泊爾等地做義工，反思人生活著究竟為了什麼？生存在世怎樣才活得有價值？

拍片：詹郭敏 徐凱鳴

攝影：葉志明

剪片：呂榮棟

特別嗚謝《常常集品》借出場地

隨著母親的離世打擊，Christy忍痛將公司結束，毅然放下一切遠走西藏等地做義工，反思人生活著究竟為了什麼？（葉志明攝）

西藏經歷令人生覺悟



Christy遊歷西藏時得到高山症，雙腳抽筋流鼻血險出意外，但幾經艱辛最終到達海拔四千高原，竟被眼前景象觸碰到脆弱心靈，覺悟成功只是人生的一部份，人生真正活著意義，是要學懂珍惜學會知足：「我見到一個身形瘦削只五尺高，體重可能八十磅都冇嘅女仔，佢孭住一個大過自己嘅桶，每日來來回回咁行上行落，嗰一刻我望住佢喺度喊，反問自己我行上嚟都咁辛苦，其實我可以係佢，自問自己活在當下有咩好怨。」Christy感慨良深續說：「其實一路以來我都覺得自己好幸運，當我接觸到佢哋之後，發覺自己原來好幸福，可以喺香港咁好嘅地方生活，嗰一刻自己喺度反問自己係咪被縱壞咗？因為以前係唔識得去感恩，又會成日埋怨自己，覺得喺工作上面做得唔夠好，亦好希望會得到某啲成就，但當我去得多窮嘅地方，我越改變咗自己。」

Christy領悟出人生真正活著意義，是要學懂珍惜學會知足（葉志明攝）

Christy坦言在事業風光時，萬人景仰送花討歡心，但事業失敗時，朋友玩失蹤。（葉志明攝）但

事業有成萬人景仰送花討歡心 事業失敗朋友玩失蹤

回望事業最風光的日子，Christy直言身邊很多人會自動大獻殷勤討歡心：「啲人喺你最成功嘅時侯，無論你喺邊，佢哋都會飛埋嚟大獻殷勤，又會送好多禮物討好你，又會特登簽晒名攞嚟畀你，又會送晒花，基本上日日都會收到花，當到自己事業走下坡冇咁好嘅時侯，可能你去活動，啲人都未必想你去，試過搵啲朋友，佢哋都會唔覆你，當時自己都有啲唔開心，不過明白呢啲係佢哋個人選擇，明白呢個世界就係咁現實。」

Christy坦言在事業高峰時，身邊總會有人大獻殷勤討歡心。（葉志明攝）

Christy 營營役役大半生人，不斷為自己事業打拼，卻發現原來當得到了，才知道怎麼是錯過：「我見過好多國際級成功人士，佢哋到臨終嘅時候，都會覺得好後悔，後悔自己成世人冇好好愛錫自己嘅家人。宜家喺我心目中快樂就係成功，所以除咗工作之外，我會好專注喺慈善公益事務上，因為做慈善令我好開心，唔係因為佢令我成功嗰樣嘢，反而係令到好多人快樂嘅時候，喺畀到自己有一種強大嘅正能量，希望將生命影響生命，將愛一路延續下去。」

Christy 營營役役大半生人，不斷為自己事業打拼，卻發現原來當得到了，才知道怎麼是錯過。（葉志明攝）

成立慈善基金 為身患眼疾人士「瞳」燃光明



獅子座的胡曦文，自認是一隻打不死的白獅子，自從經歷過事業的失敗及喪母之痛，明白到世事無常，除了搞個人品牌健康產品生意外，更聯同男友Joseph(羅御軒)成立「JC Happiness Charity Foundation 」慈善基金，為身患眼疾人士提供支援眼科手術及治療，讓病人「瞳」燃光明。Christy直言：「人生就好似一張白紙咁，如果你想呢張白紙好似一幅畫咁有山有水，咩都有你咪自己去劃，人生就係要靠自己去編織，無人會畀到你，就算全張紙都係黑色，你都可將佢漂白，其實過去嘅嘢並唔重要，重要嘅係今日嘅自己，點樣重新振作，點樣重新編織自己嘅人生，畫出更好嘅將來。」

Christy聯同男友Joseph(羅御軒)成立慈善基金，為身患眼疾人士「瞳」燃光明。（葉志明攝）