【機場特警．劇透】終極預告！　許家傑一槍打死楊明？

《機場特警》第二十一集劇透。

上回講到，景山（張振朗飾）在綺琳（王綺琴飾）工作的食堂捉拿可疑男子，此人竟是宏宇（潘志文飾）。天樂（王梓軒倩）打算送禮物給詩嬅（鄧佩儀飾），禮物卻意外墜海。至安（何依婷飾）避見容義（楊明飾），容義則為禮金和婚後居所憂心。容義執勤時發現手提袋內藏大量現金，物主報稱遺失逾百萬元，更指稱容義盜款。至安向容義坦白一切，並提出取消婚約。凱晴（蔡思貝飾）為景山處理傷口，安娜發現二人態度親暱。凱晴把宏宇的禮物轉交景山，綺琳亦勸景山原諒宏宇。容義告知永強（關禮傑飾）、天機（許家傑飾）已取消婚事；永強向天機提起二人似曾在槍店相遇。

楊明偷錢？（《機場特警》截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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至安決定獨自撫養肚內嬰孩，安娜亦向她訴說感情煩惱。美茵（孫慧雪飾）不慎在網上公開振赫（黃子恆飾）與景山的關係，上級建議振赫將景山調離特警組。振赫當眾讚揚景山的努力，更願意退組以維繫團隊精神……景山帶安娜見綺琳，安娜向景山道出凱晴或對他有意。玥瞳為錦榮（吳家樂飾）送上心意卡，詩嬅、永強鼓勵錦榮積極面對心理陰影。凱晴提出加入爆炸品處理課，並稱永強為師父。容義救助至安的前男友，終得知他與至安之事始末。子謙欲助父母重修舊好，永強卻沒有此想法。

另外，無綫播出結局篇的總預告，張振朗、蔡思貝和湯洛雯的三角戀終於浮面，而許家傑的復仇計劃成功，更有機會殺死楊明！

張振朗同蔡思貝要開始？（《機場特警》截圖）

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