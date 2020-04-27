十八年後的終極告白．劇透｜兇手出現　鬼仔強死關貴利事！

《十八年後的終極告白》第六集劇透。 林朗生（譚俊彥飾）、沈敬一（陳山聰飾）、謝家富（何遠東飾）、阮麗瑾（黃智雯飾）、阮進（林嘉華飾）、馮永興（林師傑飾）、陳淑嫻（江欣燕飾）、謝家倩（楊秀惠飾）、王頌君（趙希洛飾）、鄺寶珠（韓馬利飾）、李強（蕭徽勇飾）、梁潔貞（楊卓娜飾）

上回講到，李強墜樓案回到最初起點，麗瑾洩氣回家，卻意外阮進邀請朗生作客道謝兼聚舊，原來十八年前阮進曾教導朗生並對他甚是欣賞。席間朗生指母親鄺寶珠早年為救他導致雙腳喪失走動能力，從此侍母至孝，麗瑾聞言對朗生改觀。⋯阮進翻揭與朗生的舊照，麗瑾有所發現，追問朗生是否認識啟思，朗生指事隔多年已記不起，而阮進也陷入沉思。家富幫忙潔貞收拾李強遺物時找到一份文件，找來朗生幫忙查閲，誰知有神秘人尾隨朗生！

佢被人襲擊！（劇照）

以下內容有劇透，逃生門在此：

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家富得知家倩暪騙自己繼續在敬一酒吧工作向家倩大興問罪之師，更當在敬一面前替家倩辭職，敬一知道家倩對自己有意，故意對家倩愛理不理，家倩傷心離開！潔貞遭大漢騷擾，原來李強生前借下高利貸，但潔貞卻一無所知，反而朗生在李強遺物中的一份文件找到李強借錢原因，跟早前尾隨自己強搶文件的神秘人有關，更懷疑是推李強落樓的真兇？與此同時，潔貞在李強貨van的行車紀錄器發現一條影片，正好拍下那神秘人！

家富想幫強嫂還債。（《 十八年後的終極告白》截圖）

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