白雲受疫情影響損失六位數收入：絕不遺棄寵物！

白雲攜同兩隻愛犬Dola以及Cash，接受香港開電視主播馬梓軒訪問。身為愛狗之人嘅白雲，特別關注近期有寵物感染新冠病毒消息：「不時睇到相關新聞令我好擔心，但令我最心痛嘅係，疫情下多咗人遺棄寵物！其實呢種情況，等同大咗肚後唔要個小朋友一樣！寵物都係屋企人，只要防疫措施做得好就唔怕！」

白雲帶埋兩隻愛犬，接受香港開電視訪問。

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受疫情影響，白雲幕前工作被迫延期收入大減，佢坦言：「由1月到現時為止，損失咗6位數字收入！我原本喺北京同台灣都安排咗工作，有劇集、綜藝真人騷等，但現時都停晒！不過我份人一冇嘢做就唔安樂，所以都不停搵嘢做，例如近日有拍片剪片，喺社交平台同大家分享！」

抗疫期間白雲多咗時間陪兩隻狗仔。（IG：@snowybai）

此外，白雲亦不時在網上分享性感照片，對於不時被網民留言批評，白雲指：「無論你係咩身份，總會有人話你好多嘢，批評你嘅外表、諗法等等！一開始我會嬲同埋唔開心，但慢慢就學識，其實最緊要係自己點諗！如果你覺得屁股大係好靚，又或者覺得著男裝係好靚，咁你就係最靚！」