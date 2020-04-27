【機場特警．劇透】第一個犧牲人物出現　許家傑繼續復仇

《機場特警》第二十二集劇透。

上回講到，至安（何依婷飾）決定獨自撫養肚內嬰孩，安娜（湯洛雯飾）亦向她訴說感情煩惱。美茵（孫慧雪飾）不慎在網上公開振赫（黃子恆飾）與景山（張振朗飾）的關係，上級建議振赫將景山調離特警組。振赫當眾讚揚景山的努力，更願意退組以維繫團隊精神……景山帶安娜見綺琳（王綺琴飾），安娜向景山道出凱晴或對他有意。玥瞳為錦榮（吳家樂飾）送上心意卡，詩嬅（鄧佩儀飾）、永強（關禮傑飾）鼓勵錦榮積極面對心理陰影。凱晴提出加入爆炸品處理課，並稱永強（楊明飾）為師父。容義救助至安的前男友，終得知他與至安之事始末。子謙（蘇逴殷飾）欲助父母重修舊好，永強卻沒有此想法。

另外，無綫播出結局篇的總預告，張振朗、蔡思貝和湯洛雯的三角戀終於浮面，而許家傑的復仇計劃成功，更有機會殺死楊明！

張振朗同蔡思貝要開始？（《機場特警》截圖）

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子謙責怪永強趕走鳳珠（姚瑩瑩飾），方知自己錯怪永強多年。特警組有成員駕車途中，接到稱車內安裝了炸彈的神秘來電，汽車及後墮海，發生爆炸……景山勸凱晴走出亡兄的陰霾，反被她指責。凱晴感謝景山開導，二人重溫投考特警時的信件，感觸良多。振赫發現Arfan可疑之處，與天機竟有關係。

知道自己誤會老竇。（《機場特警》截圖）

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