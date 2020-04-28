十八年後的終極告白．劇透｜第六位當年人出現　即刻要脅譚俊彥

《十八年後的終極告白》第六集劇透。 林朗生（譚俊彥飾）、沈敬一（陳山聰飾）、謝家富（何遠東飾）、阮麗瑾（黃智雯飾）、阮進（林嘉華飾）、馮永興（林師傑飾）、陳淑嫻（江欣燕飾）、謝家倩（楊秀惠飾）、王頌君（趙希洛飾）、鄺寶珠（韓馬利飾）、李強（蕭徽勇飾）、梁潔貞（楊卓娜飾）

上回講到，家富得知家倩暪騙自己繼續在敬一酒吧工作向家倩大興問罪之師，更當在敬一面前替家倩辭職，敬一知道家倩對自己有意，故意對家倩愛理不理，家倩傷心離開！潔貞遭大漢騷擾，原來李強生前借下高利貸，但潔貞卻一無所知，反而朗生在李強遺物中的一份文件找到李強借錢原因，跟早前尾隨自己強搶文件的神秘人有關，更懷疑是推李強落樓的真兇？與此同時，潔貞在李強貨van的行車紀錄器發現一條影片，正好拍下那神秘人！

家富想幫強嫂還債。（《 十八年後的終極告白》截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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潔貞打算將影片交予警方協助緝捕推李強落樓的真兇，朗生怕牽連到十八年前的事曝光，恫嚇威脅潔貞封口，卻不被家富認同，二人不歡而散！阮進的太太陳淑嫻發現阮進講大話，更撞破他與陌生女子見面，但淑嫻沒半點懷疑，更對阮進的解釋深信不疑，誰知阮進有一個瞞騙她二十多年的秘密！敬一為銷毀潔貞手上影片，命手下泰臣偷取，家富得知後怒斥敬一，更上門找潔貞，稱要報警還李強公道，竟見朗生在此。另一失聯十八年的舊友施文虎偕妻約見朗生等人，還以十八年前的秘密要脅朗生替其辦事。

好激烈呀佢哋。（《十八年後的終極告白》截圖）