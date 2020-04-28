【日本綜藝】如果屋企無晒中國製產品　主人連底補都要除埋！

「中國製造」產品遍佈全球，幾乎所有「已發展地區」的平民大眾都會接觸得到，與中國關係密不可分。其實之前就已經有一個日本綜藝節目做過一個試驗，走進了一家平凡的家庭，並將所有中國製造的產品全部取走，看看屋子內會變成什麼情形，結果受訪家庭的主人連身上的衣服甚至底褲也要脫掉！

受訪家庭的主人連外衣都被脫光後的樣子。（影片截圖）

節目找來電器、衣物以及傢俱三名專家參與，去盤點受訪者的家中到底有幾多中國製造的產品，當中電器專家更揚言：「大概......這個家裡的東西都即將消失。」如是者，三位專家逐一為家品點評，發現冷氣機、洗衣機、吸塵機、燈泡等全部都列入搬走名單。然後他們打開衣櫃，逐件衣物檢查，發現十之八九都是「Ｍade in China」。結果，在受訪者家中搬出的物品總數有619件。

總共搬走619件。（影片截圖）

但製作單位最後還要求將「製造區域」要求進一步提升至東南亞，結果再有118件產品被搬出家，連餐桌、椅子等大型家俱都被搬走，家中的活動空間亦大大提高。到最後，專家發現受訪者身上也有中國製產品，連內褲也包含在內，受訪者最後灰諧地高呼：「我唔甘心！」

睇睇受訪者加藤先生嘅屋企有咩變化：

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