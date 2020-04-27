傳朱智賢背謝東閔與人夫黎振燁車廂纏綿　女方不作回應

前港姐朱智賢（Ashley）今日突然被爆背男友謝東閔偷食黎振燁，更恐佈的是，黎振燁已是有婦之夫！兩人最近拍攝新劇《食腦喪B》飾演情侶，今日有傳媒指兩人在屯門疑被發現車震！

根據報道，無綫得知事件後十分震怒，並已下達封口令，所以朱智賢在回覆傳媒時只指不方便回應。《香港01》再向朱智賢、黎振燁和謝東閔查詢，暫時未有回應。

朱智賢今次大鑊！（ig@朱智賢）

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新劇《食腦喪B》黎振燁與朱智賢有段感情線，劇中佢有個小朋友再與朱智賢組織家庭，並會再生一個小朋友，現實中黎振燁與太太結婚5年，在今年年頭更暗示太太有喜。二人最近同拍劇集《食腦喪B》，問到該劇監製吳冠宇，他表示：「兩人在劇中有感情線，劇集已經煞科兩星期，thank you。」之後再沒有補充。

黎振燁是2016年的冠軍，早前在《愛·回家之開心速遞》飾演Jacky一角大受歡迎。（資料圖片）

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