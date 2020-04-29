朱智賢黎振燁│落選港男梁裕恆FB出Post串爆男方：做人無底線！

34歲人夫黎振燁（Jackson）與無綫小花朱智賢（Ashley）日前被爆出各自背着另一半，在山邊車廂幽會甜食心形蛋糕，震驚娛樂圈！據知，Jackson已堅決狠心向結婚多年的太太提出離婚，並搬離黃大仙上邨寓所。Ahsley已經向男友謝東閔解釋事件經過，昨日謝東閔亦開腔希望大家給予兩人空間，惟兩位主角仍繼續潛水。而落選港男梁裕恆（Flow Leung）昨晚就在Facebook分享Jackson背妻密會Ashley的報道，並串爆留言：「做人無底線！」

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曾任職消防員的Flow跟Jackson同屆參選香港先生，可惜最後落選，而Jackson就奪得冠軍。不過在晚上播出的《機場特警》，Flow就跟Jackson一同飾演機場特警。對於已為人夫的Jackson密會Ashley，Flow今早在Facebook留言指對於Jackson的想法表示不理解：「其實真係理解唔到佢（Jackson）點諗，連個仔都可以唔要，事業完全玩完，咩都無嫁wo（喎）。以佢咁古惑，無理由唔識計數。應該點都求番個老婆番離陪佢做埋場戲！佢d（啲）戲又叻，佢老婆咁單純，一定會想為左（咗）個bb比佢厄（呃）到嫁（㗎）。除非做左（咗）d（啲）好絕嘅嘢。」

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其實Flow的言論一向出位，去年在許志安跟黃心穎爆出的士車廂激吻事件時，Flow已經公開力撐黃心穎是受害人，更大讚對方「可愛靚女」。不少網民都睇唔過眼鬧爆Flow博上位，但Flow就似乎唔多理會，更回覆傳媒自己只是所知道的事實講出來，憑良心說話。當時連樂易玲都直指Flow是在發神經和抽水，絕對不信對方所講的所謂事實。

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