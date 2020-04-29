羅志祥被周揚青閨蜜爆四大豬女郎　全屬女神級坐擁數十萬粉絲

小豬羅志祥被舊愛周揚青踢爆多年來偷食史，更直接TAG佢旗下藝人愷樂叫佢去驗身。呢日更有周揚青上海閨密向台媒爆料，爆仲有4位女藝人都係「豬女郎」，位位都係IG坐擁數十萬FOLLOWERS嘅女神。

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羅志祥被周揚青發文踢爆渣男一面。（周揚青、羅志祥IG）

據台媒報道指，周揚青一位上海閨密爆料指，除咗愷樂，小豬更與4位台灣女星過從甚密，包括Popu Lady成員吳昀廷（寶兒）、Twinko成員篠崎泫、網拍女模張香香，及台灣虎航空姐Rita。

現年30歲嘅Popu Lady成員吳昀廷（寶兒），2012年以女團成員出道，多年來歌影雙棲發展，曾與韓團 BIGBANG前成員勝利，柯震東王大陸陳柏霖夜蒲傳出緋聞。

Popu Lady成員吳昀廷（寶兒）曾與BIGBANG勝利夜蒲傳出緋聞。（IG：@sdd776941）

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現年26歲，女團Twinko台日混血成員篠崎泫，2009年12月，首次喺台灣討論區PTT上傳相簿聲名大噪，被網友稱為真實版蘿莉，多次上小豬主持嘅《娛樂百分百》玩「狼人殺」遊戲。

篠崎泫多次上小豬節目玩狼人殺。（IG：@hsyan0625）

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張香香係台灣當紅網拍模特兒，IG坐擁近50萬粉絲，報道出街後佢喺IG Story澄清，表示一起床就傻眼，除了爸媽急得要命外，身邊的朋友都笑說關她什麼事，「對啊，怎麼這樣亂寫啦，在這邊認真澄清，我不是豬女郎，真的不要鬧了」

張香香係台灣當紅網拍模特兒。（IG：@m40925）

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而台灣空姐Rita則是台灣即時新聞常客，被外界封為「空中最美女子」「千年一遇空姐」，IG有大量性感照，同外傳小豬鍾意嘅類型相近。後來佢喺IG表示：「一大早看到這個新聞，除了荒唐我不知道該說什麼，本人與這件事情完全無關！我沒做的事情就是沒有，清者自清。」並強調不排除對造謠的媒體以及不理性的網友留言提告

RITA被外界封為「空中最美女子」。（IG：@love_ritakao）