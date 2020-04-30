【機場特警．劇透】炸彈出現蔡思貝要拆彈　下一個犧牲？

《機場特警》第二十四集劇透。

上回講到，美茵（孫慧雪飾）患上紅斑狼瘡症，醫生暫不建議她懷孕。振赫（黃子恆飾）着昊正（黎振燁飾）調查天機（許家傑飾），得知容義（楊明飾）曾令天機受傷。安娜（湯洛雯飾）被提拔出國工作兩年，景山（張振朗飾）贊成，安娜感不被重視，決定分手。美茵以另結新歡為由，向振赫提出離婚。景山、振赫酒後互吐苦水，凱晴（蔡思貝飾）、容義分別送走二人。凱晴勸安娜給予景山機會，安娜卻指早已看出凱晴的心事。振赫提醒景山小心Arfan，景山認為振赫帶有偏見。振赫指天機跟同袍出事有關，聯同容義跟蹤天機，上樓後被大群人包圍！

唔可以生仔，決定忍痛離婚。（《機場特警》截圖）

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警員趕到，振赫與容義有驚無險。Arfan發現天機製造炸彈，依其指示拒絕與景山見面。詩嬅（鄧佩儀飾）介紹天樂（王梓軒飾）給廣源（陳嘉輝飾）認識，廣源同意二人交往。曉晨（賴慰玲飾）有全盤計劃，願陪昊正面對病症。安娜將離港，景山尋至，終了解分手緣由。眾特警押送國際通緝犯，Arfan綁上炸彈，要求景山放人。天機與同黨企圖對歐洲某小國的總統夫人不利，被眾特警制服，天機逃脫。Arfan身上炸彈被啟動，凱晴主動請纓拆彈，景山拒絕離去；另一邊，天機持槍挾持容義！

兩人感情大公開。（《機場特警》截圖）

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