十八年後的終極告白．劇透｜譚俊彥頂唔順　想去自首？

《十八年後的終極告白》第九集劇透。 林朗生（譚俊彥飾）、沈敬一（陳山聰飾）、謝家富（何遠東飾）、阮麗瑾（黃智雯飾）、阮進（林嘉華飾）、馮永興（林師傑飾）、陳淑嫻（江欣燕飾）、謝家倩（楊秀惠飾）、王頌君（趙希洛飾）、鄺寶珠（韓馬利飾）、李強（蕭徽勇飾）、梁潔貞（楊卓娜飾）、施文虎（杜大偉飾）、趙玉娣（尹詩沛飾）、徐友齊（何啟南飾）、鏡叔（鄭恕峰飾）

上回講到，朗生等人找文虎對質，始知要脅一事是文虎太太趙玉娣的主意，文虎亦甚畏妻⋯⋯阮進為查出啟思被殺真相，暗中向麗瑾提供當年自己追查啟思失蹤的線索，卻險些兒被麗瑾發現自己的秘密！頌君一心為朗生事業舖路，牽線讓朗生負責財團上市事宜，朗生卻發現財團公司財政有古靈精怪，拒絶接案，加上頌君與朗生母親寶珠關係惡劣，朗生有感跟頌君愈行愈遠。朗生不想再被十八年前的事牽著走，毅然往找文虎夫婦！

楊秀惠兒時向陳山聰表白。（《十八年後的終極告白》截圖）

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頌君欲與朗生和好，但朗生感二人價值觀不同婉拒，頌君發難，朗生仍存風度，麗瑾看在眼內，覺朗生是個風度器量真君子。敬一發現友齊的手下在其酒吧販毒，向元老鏡叔投訴，但鏡叔見錢開眼，竟要敬一協助友齊。敬一深知家倩的情意，刻意劃清界線，但當敬一偶遇家倩，卻不自覺再萌情愫。玉娣聲稱文虎遭高利貸捉走，希望朗生等人出錢救他，家富念在一場朋友，籌得部份款項給玉娣，玉娣竟嫌棄數目太少。敬一為了破壞友齊的販毒計劃，暗中向麗瑾通報消息！

佢好掙扎。（《十八年後的終極告白》劇透）

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