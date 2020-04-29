【降魔的2.0】馬國明拍劇撞正安心事件 直言冇影響：大家都向前望

馬國明、黃智雯現身將軍澳電視城出席劇集《降魔的2.0》宣傳活動。（葉志明攝）

馬國明今日（29/4）現身將軍澳電視城出席劇集《降魔的2.0》宣傳活動，他以的士司機Look出場，非常貼切主題。馬明指第二輯是第一輯的延續，整個故事更成熟之餘仲艷福無邊：「如果觀眾真係鍾意想pick up返，就要睇返1先，因為係緊接落去。我同3位靚女（黃智雯、劉佩玥，譚凱琪）都會有少少親熱戲，隔咗好多年冇同一套戲咁多靚女去做親熱戲。」

他以的士司機Look出場，非常貼切主題。（葉志明攝）

「安心事件」發生一周年，而當時馬明正正在拍攝《降魔的2.0》，雖然連日來被傳媒追訪，馬明直言沒有受到影響：「我嗰時幾投入劇本入面，冇畀自己情緒影響演出，監製、編審對我好有信心，我嘅演出佢哋覺得完全冇問題，演出甚至比劇本更多。任何事情都過去，我相信事件嘅當事人都settle咗，所以唔使成日提起，大家都向前望。」

「安心事件」發生一周年，馬明說大家要向前望。（葉志明攝）

朱智賢被爆密會有婦之夫黎振燁，女方今日（29/4）亦現身記招向大家致歉，馬明指與對方不太熟，但應給予當事人空間：「感情事好難分對與錯，亦唔方便講啲咩，件事唔關我事，留返當事人回應。（有冇聯絡謝東閔？）等佢自己處理，東閔雖然平時係一個大細路，但其實佢幾成熟，佢自己可以settle，我好少理人感情事，佢哋想講就會講，唔使問，唔方便講太多，相信佢哋好快冇事。」