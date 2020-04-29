【打天下】林泳淘取代三上悠亞勉毋忘初心：見到對白有啲眼濕濕！

香港首部以空手道為主題的電視劇《打天下》，逢周一至周五晚上9時30分在ViuTV播出，播出首星期收視報捷，僅電視收視就已經破了ViuTV的新紀錄，林泳淘（Wingto）去年九月疑就《反修例》運動發言被無綫解約，11月獲兼任《打天下》監製、編審、動作指導、主演的歐錦棠（棠哥）邀請參演劇集，飾演一名被騙來港工作的馬來西亞傭工悠雅，林泳淘早前接受訪問更直言不介意執三上悠亞二攤，所以角色名亦取其諧音叫悠雅；林泳淘更對此感到榮幸：「好多男仔想有三上，好可惜畀我執咗。」

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周二（28日）播出的第12集終於見到林泳淘的縱影，在劇中她作為一名具熱誠的追夢少女，即使離鄉別井面對層層困難都不怕疲憊，此舉令旁邊看着她的莊惠（談善言飾）也重拾初心，悠雅說：「其實我一直冇嚟過香港，我冇諗過呢到嘅夜景係咁靚。」莊惠感嘆道：「以前或者係嘅，但而家改變咗好多，唔再係東方之珠。」悠雅持正面的態度說：「咁係咪應該要努力去改變佢？即使佢而家只剩下外表，但係咪都應該要盡200分嘅努力去維持住，然後再不斷努力，直到佢嘅內在可以趕得上佢嘅內在。」她又鼓勵大家追夢：「人生如果可以搵到一樣願意不顧一切盡全力去做嘅事，真係好幸福！」最後悠雅朝着天空大呼：「香港人加油！」

雖然劇中的對白出自編劇之手，但泳淘接受訪問時就說自己也深有共鳴：「我記得第一日收到劇本見到啲對白，我自己都有啲眼濕濕，咁岩嗰段時間又有好多事發生，亦試過見到某段新聞，然後再諗返起句對白心情好激動。」她又嘗試代入角色的心情去演：「悠雅係個諗法比較簡單直接嘅女仔，幸運地遇到好多人幫忙嘅人，所以到自己演繹嘅時候都有調節番個心情去做，但真係好感恩可以演到一個咁特別嘅角色。」對於劇中的女僕裝扮被網民指似偽娘，泳淘就笑言：「希望大家對我偽娘嘅身份網開一面啦！」