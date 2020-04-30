玄彬唔怕刁鑽問題　網民睇完精選節錄大讚高情商

有粉絲搵出玄彬過往喺宣傳活動、見面會上嘅問答環節做成節錄，唔少網民睇完之後再度提升玄彬嘅好感度。（微博圖片）

玄彬出道多年，加上投資有道，曾在節目中被問到主持問到「賺了很多錢吧？」時，佢就笑住咁話「繼續努力的話還會賺更多吧。」答得大方又得體；喺電影《協商》宣傳活動上，由於早已有傳同女主角孫藝珍拍拖，當被問到「孫藝珍對你來說是什麼樣的人？」時，玄彬就話：「經常請吃飯、善於『協商』的朋友。」既表明不時同孫藝珍聚餐，又同時為電影宣傳，真係好高招。

玄彬因電影《協商》而同孫藝珍傳出緋聞，雖然唔少粉絲都大讚二人登對，無奈兩位一次又一次否認拍拖之說。

同樣係《協商》宣傳活動，玄彬被問到點解喺戲中爆粗都可以如此流利時，佢一開始先話鬧人好難，仲曾經擔心唔知點去演，最後仲拉埋導演落水，話鬧人呢一部分，大多數係同導演討論出嚟，點知隨即被導演糾正，話係玄彬自動波爆粗，最後收唔到料，大家唯有笑一笑就算。

有粉絲問玄彬會唔會娶自己，佢就話：「我哋唔熟，需要時間去認識……」（HB_ONE@twitter)

有粉絲曾在見面上，提出「平時會不會看A片」呢個問題，玄彬聽到之後，未有避而不答，仲笑住咁話：「偶爾會看，因為我也是正常的男人！」之後有媽媽級嘅粉絲提到女兒嘅擇偶條件係靚仔，搞到30幾歲依然單身，希望玄彬可以比少少提議，玄彬傻笑一輪後，表示：「請告訴你的女兒，玄彬不只是個帥哥，還是個真男人。」

玄彬的資產粗略估計至少超過135億韓元（約8700萬港元）。（YouTube：Channel A Home）