【多圖】Aka@Super Girls試新造型　出動6位數字復古裙：超級貴！

女團Super Girls隊長趙慧珊（Aka）原打算於年初拍攝全新的一輯造型相，由於新冠肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）疫情影響要延期，近日她終於到灣仔為造型照拍攝開工，她表示︰「去年已經計劃，想影一輯同之前好唔同的相，之前都擔心因為疫情會取消，雖然比原定計劃遲了幾個月，但好開心可以順利完成。」

今次拍攝Aka事前做足防疫措施，帶定消毒水化身「清潔工」和工作人員於開工前清潔現場，她說︰「於疫情下去拍攝，我帶了消毒水和酒精噴霧，所有地方大家拍攝前都消毒得好徹底，希望大家工作時都安全。」

Aka以新造型大曬長腿。

當日Aka拍攝了10個造型，以懷舊復古為主題，她笑言是女人味最重一次︰「這次的造型是復古，華麗之餘比較隨性，平時自己是短頭髮，男仔頭比較爽朗的，這次就駁了長髮，女性味重一點，想同大家分享唔同的一面。」

Aka還出動了近6位數字的復古長裙︰「這條裙我超級鍾意，我問時裝師幾錢，先發覺超級貴近6位數字，着完後我就變得好斯文，唔敢周圍郁，因為條裙好貴，怕整污糟或者整爛。」此外，為了今次的拍攝，Aka直言已戒食最愛的宵夜近一個月，又留在家中勤力健身，笑言「驚拍攝時着唔落」。

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