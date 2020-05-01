謝東閔IG轟黎振燁講大話獲袁偉豪力撐　圈中大量好友仍未畀Like？

33歲無綫（TVB）小花朱智賢日前被爆搭上港男人夫黎振燁，引起軒然大波，事後更孖男友謝東閔開記招拆彈，更連講6次「對唔住」向各方致歉，但不少人仍然不滿她未有點名向黎振燁圈外太太道歉。潛水多時的黎振燁昨日（30/4）亦有與太太現身回應事件，強調與朱智賢只是一段「幾星期」的霧水情緣，引來謝東閔今日凌晨網上開名反擊：「點解一個人用完謊言巧語之後還可以站出來講大話 #黎振燁」！

朱智賢男友謝東閔今日凌晨在社交網站出Post直斥黎振燁講大話。（Instagram/@brian_tsetse）

謝東閔陪女友朱智賢開記招，希望各界可以網開一面。（葉志明攝）

雖然謝東閔關閉了留言功能，但仍然吸引到吳若希、林子善、袁偉豪、周志文、王卓淇和郭子豪等老友「畀Like」以示支持，其中袁偉豪更向傳媒展示Cap圖，力證自己未有如外界所言般「彈弓手」Unlike帖文：「我冇彈弓手喎」。可是，不少謝東閔好友疑似仍未Like Post，「Crazy Runner」中疑似僅得袁偉豪身體力行，之前在謝東閔「洛奇Post」寫下打氣留言的藝人，也好像只有寥寥數人繼續「支持落去」。當然，可能是他們貴人事忙，未有察覺到謝東閔出Post追擊黎振燁，又或者已經私訊謝東閔以示支持。

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