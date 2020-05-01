IU、允兒住過20億豪宅　25歲富貴韓國女偶像獨佔5,000呎大屋

隨着K-Pop文化的流行，帶挈韓國偶像搵大錢，不少藝人年紀輕輕就投資有道，包括Super Junior利特、BIGBANG GD和SHINee泰民等，脫離宿舍生活後，成功入住市價超過30億韓元（約1,910萬港元）的豪宅。節目《TMI News》則公開了幾位90後女偶像，現時所居住的豪宅排行榜。

宣美的豪宅價值約790萬港元，排行90後的第5名。（IG/@ miyayeah）

第5位：Sunmi宣美

今年將28歲的宣美已踏入出道第13年，人氣依然高企，而粉絲都稱她為宅女。雖然宣美已曾在節目《Secret Unnie》公開過住所，可是粉絲仍對她的香閨非常有興趣。宣美現時居住的江南區C公寓擁三房及大廳，叫價12億3千萬韓元（約790萬港元），鄰近地鐵站外，附近亦有大型公園及名校等，因此是方便熱門的地點。

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允兒現時與父母同住，至少擁有過125億韓元的物業。（IG/@ yoona__lim）

第4位：少女時代允兒

將30歲的少女時代允兒，現時與父母同住江南區L公寓，節目中可見公寓有三個大型公園包圍外，屋苑內的環境亦相當優雅，私生活大大被保護。現時允兒居住的房型左右各有大露台，採光極好亦實用，有指房價近日已由23億韓元（約1,460萬港元）升至25億2千萬韓元（約1,600萬港元）。除此之外，允兒亦是江南區一價值100億韓元（約6,340萬港元）建築的主人，每月獲得3千萬韓元（約19萬港元）的租金收入。

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IU住在1779平方呎的豪宅，好姐妹劉寅娜是鄰居之一。（IG/@dlwlrma）

第3位：IU

將27歲的IU雖然小時候家境不好，可是演藝事業的成功為她及家人帶來穩定的生活。現時IU居住的龍山區R公寓，建在漢江旁邊，環境優雅且方便，因此是非常有名熱門的公寓，劉寅娜也是住客之一。三幢大廈有架空天橋連接氣勢非凡外，亦提供高爾夫球場和泳池等設備。約1779平方呎的豪宅，根據座向叫價由27至34億韓元不等（約1,710至2,160萬港元）。

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f(x) Krystal與Jessica的香閨能欣賞到漢江的夜景。（IG/@vousmevoyez）

第2位：f(x) Krystal

今年將26歲的f(x) Krystal現時與胞姐Jessica，一同住在位於黑石洞M公寓，由於保安度極高，因此吸引玄彬和李敏鎬等明星入住。公寓同樣建在漢江旁，它的賣點更是「一樓就有江景」，成功吸引喜歡夜景的鄭氏姐妹。節目中講到二人的豪宅有近2600平方呎，2016年以23億8千萬韓元（約1,510萬港元）買入後，現時已升價至35億韓元（約2,220萬港元），足足升值10億！

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秀智擁最少近100億韓元物業，又被稱為「Young & Rich」。（IG/@ skuukzky）

第1位：Suzy秀智

排行第一名的則是女團missA出身的秀智，今年將26的歲她現在居住在論峴洞的N公寓，西式的建築乍看有歐洲小區的感覺。而秀智的豪宅更是大得驚人，一人獨佔約4780平方呎外，單是洗手間就有3個，是她女團時期宿舍的30倍大小。近5千呎的大宅相信也價值不菲，現時單位的買賣價是40億韓元（約2,540萬港元）。此外，秀智亦在江南區擁有的建築，已由37億韓元（約2,350萬港元）升值至45億韓元（約2,860萬港元），難怪會被稱為「Young & Rich」。

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