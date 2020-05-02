倪晨曦惡搞張敬軒勁爆笑　戴假髮化身「張勁癲」拎掃把扮拉二胡

張敬軒早前再次展現扮嘢本色，反串惡搞扮女神倪晨曦（Elva）嘅孖生細妹「倪黃昏」，由服裝背景到表情都似到十足，令人捧腹大笑。Elva呢日禮尚往來戴起假髮化身「張勁顛Dins」，連軒仔都話「我想畀一億個like﹗」

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張敬軒早前反串倪晨曦（Elva）嘅孖生細妹「倪黃昏」。（IG：@hinscheung）

Elva喺IG上載短片，見到佢戴上假髮著住黑色上衣及皮褸，惡搞軒仔中樂演唱會宣傳片，以縮骨遮扮長笛，掃把扮二胡，平底鑊扮中阮維肖維妙，旁邊客串嘅工作人員都跟返原版髮型，剪瀏海同戴頭套扮光頭﹗

ELVA扮嘅張勁癲大家又覺得似唔似？（IG：@misselvani）

ELVA留言話：「禮尚往來@hinscheung，精通多種樂器，高音甜中音準低音勁，千年難得一遇：2020樂壇新人張勁顛 Dins﹗#高兩度 #牛油果 隆重登場，現下戰帖予 #降兩度 #張敬軒 #火龍果同台較量，誓要挑戰其歌王寶座﹗#皇上 #因乜解究你條片要有咁多人#我要重金禮聘一堆臨時演員返嚟#呢條數係咪有得claim先。」被惡搞嘅軒仔連續留幾個言表示好驚訝：「我想畀一億個like…我睇咗無數次#你哋忍笑係咪忍得好辛苦」

ELVA嘅工作人員都好專業，戴頭套扮光頭甚至剪瀏海。（IG：@misselvani）