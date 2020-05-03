周揚青與羅志祥分手後被當成戀愛顧問　用一個符號疑似串爆愷樂

現年31歲的大陸網紅周揚青 (Grace) 於上月23日在微博發文，宣布與現年40歲的台灣樂壇天王羅志祥 (小豬) 已分手一段日子，兩人9年情斷，她更大爆小豬多年來一直背住她偷食其他女生，當中包括與旗下女藝人「蝴蝶姐姐」簡愷樂有長期不正當男女關係，私生活極其淫亂，完全顛覆了她的三觀，事件哄動全城。事隔十多日，Grace昨日就更新了她的IG story同大家分享她的最新近況。

Grace與小豬9年情斷。(ig@gracechowwwww)

Grace在IG story讓大家看看她染的新髮色，並寫上：「度假前去染個髮，淺出一個新高度。」看來她的心情相當不錯，還準備去度假了。另外她又表示：「最近只要一打開小盒子，就是跟我告自己男友的狀女孩子，也太可愛了吧！」，看來她公開了與小豬分手並大爆料後，讓她成為不少女生的戀愛顧問，紛紛向她尋求意見解決感情問題。有網民留言問她：「最近過得好嗎」，她就回應對方表示：「不错～」。而Grace的這個「～」符號就惹來網民的討論，指她疑似串爆愷樂，因為之前愷樂發文向Grace道歉時，就用了「～」符號，即被網民批評她在裝可愛或是調皮的感覺，認為她道歉沒誠意，之後愷樂將符號刪掉了。這次Grace又用「～」符號難免會令人有所聯想。

Grace更新了她的IG Story。(ig@gracechowwwww)

點擊下圖逐格睇Grace最新IG story動態以及佢嘅其他靚相：

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