【夫妻的世界】朴海俊拋棄韓素希　與金喜愛激吻愛火重燃

熱播韓劇《夫妻的世界》昨晚（2日）播出第12集，亦是兩位主角金喜愛及朴海俊之前所提及有「名場面」的一集，收視果然又創新高，錄得最高的26.747%！上集講到金喜愛及朴海俊同場捲入命案，雙雙成為嫌疑犯，而朴海俊與小三韓素希的關係因亦各樣的不信任，而逐步走向破裂。

今集《夫妻的世界》可說是來了一個大反轉，上集金喜愛和朴海俊仍互相指責對方是兇手，但今集金喜愛竟主動為朴海俊擺脫罪名，向警方提供前夫的不在場證據，只因她不想兒子背上「殺人犯兒子」的罪名。見到前妻不惜一切幫自己，韓素希卻對自己抱不信任的態度，朴海俊與現妻的關係又再破裂，甚至二人在家中大吵起來。

金喜愛主動為朴海俊擺脫罪名，單純不想兒子背上「殺人犯兒子」的罪名？（黃Viu煲劇平台截圖）

金喜愛主動為朴海俊擺脫罪名？

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韓素希察覺與朴海俊逐漸走向死胡同，她於是向朴海俊和金喜愛的兒子下手。她知道二人的兒子一直因父母離婚而飽受壓力，加上高山站案件的傳聞，令到他的學校生活非常不愉快，因此說服他離開金喜愛讓彼此生活更順利。最終兒子成功被說服，搬到韓素希和朴海俊家生活。這時朴海俊卻發現原來韓素希只是一心想送他的兒子出國留學，大轟她自私，二人關係再一次破裂。

朴海俊與韓素希出現極大矛盾，二人關係即將破碎。（黃Viu煲劇平台截圖）

點撃睇朴海俊、韓素希大吵場面：

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韓素希一心為朴海俊兒子好，還是另有目的呢？（黃Viu煲劇平台截圖）

韓素希一心為朴海俊兒子好？

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朴海俊與韓素希出現矛盾，同時覺得金喜愛對自己餘情未了，於是他去到前妻的家質問對方。他對金喜愛說：「其實你一直等我回來吧？等我下跪道歉，求你重新開始，你不是希望我這樣做嗎？把俊英（兒子）當成藉口不離開，也是因為我吧…」說到此時兩人似乎愛火重燃，激情擁吻後更發生性關係。最後朴海俊問「我要不要回來？」，金喜愛究回答「不要，守住那段婚姻吧」，莫非金喜愛將由正室反轉做小三？想知道的劇迷緊記留意下週《黃Viu煲劇平台》的播出。

金喜愛和朴海俊愛火重燃！（黃Viu煲劇平台截圖）

點撃睇金喜愛、朴海俊愛火重燃名場面：

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