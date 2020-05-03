【十八後的終極告白】女配角顏值高　楊卓娜女人味冠絕全劇

無綫劇集《十八年後的終極告白》自播出後一直備受關注，除了題材新穎、節奏明快之外，各主演包括譚俊彥、黃智雯、陳山聰、林嘉華等等，個個都是演得之人，演出賞心悅目。雖然黃智雯和楊秀惠兩位女主角戲份最多搶晒鏡，然而一眾配角亦把握機會在劇中爆發演技，早前楊卓娜一幕醫院連環爆喊戲份實在觸動了觀眾的心。

重溫楊卓娜的精彩演技：

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楊卓娜現時42歲，在劇中戲份不少，尤其早幾集丈夫李強（蕭徽勇飾）墮樓被懷疑自殺的相關戲份，演出亮眼。其實楊卓娜因為經常飾演人妻和寡婦，更獲封「TVB御用寡婦」，雖然年屆42歲，但依然Keep得好好，女人味十足。除此之外，其餘幾位劇中的「阿嫂」一樣顏值高企，例如飾演Tiger嫂的尹詩沛、飾演Sam嫂的趙希洛，還有吹水哥的女友丁樂鍶以及黃智雯的下屬陳婉婷。當中丁丁更是《美女廚房》的「味之天使」之一—腸粉，全部都唔輸畀兩大女主角！

尹詩沛之前都演技大爆發：

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一齊睇睇其它女配角顏值有幾高：

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