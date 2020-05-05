【十八年後的終極告白】楊秀惠演啞妹喊住報警　出唔到聲令人心噏

無綫劇集《十八年後的終極告白》入面，楊秀惠飾演何遠東妹妹家倩，而且是一位聾啞人士，演技備受觀眾讚賞。她在劇中角色可謂相當有難度，雖然不用記和背對白，但卻要運用大量的手語，同樣好考記憶力，難度不下於背對白。而楊秀惠的手語配合眼神和表情都交足戲，即使全程沒有對白，她的演技都依然發揮得好好。昨晚播出第十一集中，其中一場戲講述她想打電話報警卻講不出話，就令人看得好心噏。

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楊秀惠於劇中飾演一位聾啞人士。(big big channel截圖)

該場戲是講陳山聰飾演的一哥為了救楊秀惠，他駕着電單車的時候竟遭大班刀手追殺，以一敵眾的他身中多刀重傷倒地。此時楊秀惠到場見到山聰倒臥在血泊中，即嚇致驚惶失措，傷心痛哭，她立時拿出電話打去報警，可是聾啞的她根本說不出話，只能夠邊哭邊「哝哝呀呀」地叫，完全演繹出當時她那種焦急、絕望和無助的心情，令觀眾看得很難過，網民亦有於討論區留言讚她演得出色。

楊秀惠呢埸戲被觀眾讚演得好。(劇集截圖)

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