【母親節專訪】姚子羚的高質窩心母親　不問私生活關心卻從未缺席

母親節快到，但由於肺炎疫情關係，姚子羚媽媽目前滯留台灣，今年未能一家人過節，不過窩心的兩姊妹，也訂了花束送給在台灣的母親，讓媽媽即使在彼岸也能感受到女兒的關懷和愛。子羚過去很少公開提及家人，趁着節日前夕，她跟我們談起這個年輕時與她像餅印一樣的媽咪，是一個非常體貼和窩心的母親。 攝影：陳順禎 拍攝：詹郭敏

姚子羚今個母親節未能與媽媽一起過，因為媽媽新年回台灣探親之後，就一直滯留當地，他們也擔心她在搭飛機過程中「中招」，所以認為她留在台灣暫時會比較安全。（陳順禎攝）

媽媽自細教導：不可害人不可欠人

「我覺得我媽咪的角色，有點像我的人生導師」，子羚媽媽自細就灌輸她做人的道理：「我記得媽咪從小到大，都會灌輸一些價值觀給我們：不可以害人，不可以偷竊，如果別人給予你一些東西，你要還給別人，不可以拖欠別人。」

子羚早前捲入四角戀風波，感情生活一時之間變成全城熱話。女兒成為話題人物，更一度被大眾指指點點，但媽媽沒有直接向子羚問起，「我過往的男朋友，她喜歡或不喜歡，她都不會加插意見，她會覺得你已經長大了，會有自己的選擇，她只想我幸福快樂，除非她看見我特別失落，否則在所有的關係中也不會特別說些什麼，但我知道她心中有數，而且在她而言，這只不過是我人生中的經歷而已。」

子羚媽媽年輕時，與她一模一樣，點擊圖片：

不過問女兒生活 但適時關心陪伴

雖然媽媽不會直接問起女兒的生活，但她知道女兒什麼時候需要關心和陪伴，便會不着痕跡地走近，子羚說：「我媽咪好有趣，有時她會問我，今天有空嗎？媽媽想同你食下午茶，你係咪請我呀？有時候她會說來看我的小狗，其實是想來探我，過程中會跟我聊天，她未必會講出口，但她會知道，你什麼時候需要關心，或者需要陪伴的時候，我媽會多了來找我，我覺得我媽咪是一個很窩心的母親，雖然我們的家庭像許多華人家庭一樣，很多時候未必將『我愛你』掛在嘴邊。」

子羚謹記媽媽自細的教導：不可以害人。（IG圖片）

想不想做媽媽？ 子羚：順其自然

子羚過去每次分手，她都被寫成是因為「迫婚不成」，但子羚一再強調自己在每一段感情中，都沒有向男朋友催婚，甚至不會談起相關話題。子羚今年39歲，身邊不少朋友都組織家庭和生兒育女，她坦言也會想做媽媽，「我也希望將來能夠給予小朋友一個完整的家庭，如果我未能提供或是找到一個合適的人。想我不會這麼自私地因為我單純想擁有一個小朋友，然後去生一個小朋友出來，生孩子的責任很重大。」

子羚認為有孩子的家庭有有孩子的幸福，她說看見姊妹胡杏兒的孩子很可愛，一家四口很溫馨，為了孩子即使再辛苦也是值得的；但沒有孩子的家庭也有他們的快樂，例如豹哥（單立文）和豹嫂（胡蓓蔚），沒有小朋友的負擔，想幾時去旅行就幾時去旅行，子羚說：「兩者都有得必有失，還是順其自然吧！」

希望孩子活得簡單：帶着仇恨去生活，其實並不快樂

早前被指介入別人婚姻，子羚與前男友Raymond的親密照片意外曝光，她當日親自交代事件，澄清自己沒有介入別人婚姻，她當時以嚴肅的語氣指自己「是一個對感情很認真的女仔」、「希望自己的感情生活很簡單」，除此之外，她在是次風波中沒有再多說一句，她曾經說過：「有時候解釋再多會變成事非，倒不如唔好解釋，但我不會選擇逃避。」在是次訪談中，她亦一再強調自己幼承庭訓──「不可害人」，她說如果將來有孩子，會教導他：「要心存善念，就算別人對不起你，對你不好，對你有誤解也好，不要緊，不需要抱住一個報復的心態，要令人不好過，你這樣最難過還是自己，帶着仇恨去生活，其實並不快樂，如果我將來有小朋友，我希望他活得簡單。」

子羚表示如果將來有小朋友，會教導他要心存善念。（陳順禎攝）

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學習放下執着 對人生仍有衝勁

在訪問的過程中，子羚多次提及「順其自然」、「隨緣」、「捉得太緊反而更難掌握」，好像一個化外高人，她說：「經歷了不同的事情之後，開始調節自己，不要將每件事看得那麼重」真係睇得咁化？她腼腆一笑，說：「仍在學習當中。」

雖然子羚正在學習放下執着，不過她心中仍然有一團火。對於工作，她說過去曾認為自己付出過十分的努力，但也許在別人眼中其實仍然不足夠，她說如今會付出十四分的努力去將工作做得更好，但不會再執着於「為什麼我不能夠更上一層樓」，而是「會去想，我應該要怎樣做才可以更上一層樓」。如今子羚有許多人生目標，例如跳出演員框框，初嘗創業做老闆，與拍檔Bell成立純銀防敏首飾品牌「DearBell2Ling」，在今個母親節推出客製首飾；未來她亦希望能創立一個慈善機構，救助流浪動物；子羚亦笑言賺錢買更多樓和環遊世界也是她的目標。

子羚與拍檔成立純銀首飾品牌，初嘗創業滋味。（陳順禎攝）

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化妝：Henry Li

髮型：Taylor Wan @ Hair Corner

首飾： Dearbell2ling

場地：Cucina at Marco Polo HongKong Hotel