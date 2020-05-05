羅志祥被揭醜聞後潛水　網爆下榻深圳五星級酒店：我有親戚在裡面

羅志祥（小豬）上月23日遭前女友周揚青以分手信公開控訴私生活不檢點，亂搞男女關係，事業受到重挫。他當時因要為參加中國真人騷錄影，預先抵達深圳進行14天防疫隔離，上月29日他隔離期滿，但卻一直潛水沒有露面，行蹤成謎，但有網友在本月1日在微博大爆小豬目前下榻深圳一間五星級酒店。

羅志祥上月為錄影節目，預先抵達深圳進行14天防疫隔離。（微博圖片／羅志祥）

周揚青與小豬9年情斷，公開控訴男方亂搞男女關係，小豬事業插水。（IG圖片／gracechowwwww）

有微博網民5月1日在網上爆料，直言小豬「就在萬豪酒店，我有個親戚在裡面做保潔（房務員）」。但全深圳有5家萬豪酒店，包深圳中州萬豪、深圳前海華僑城JW萬豪、金茂深圳JW萬豪、深圳佳兆業萬豪及深圳歡樂海岸萬豪行政公寓，所以即使知道小豬身處萬豪酒店，也不知他身處的是旗下哪一間。

自周揚青公開分手信之後，小豬只在網上更新過幾次微博，包括道歉文，但行蹤一直保持神秘，經理人也沒有回應傳媒查詢。即使網友爆料屬實，但已是數日前的事，如今小豬可能已經搬離該酒店。另外，有消息指小豬原定今日（4日）舉行記者會交代事件，但準備不周臨時取消。

深圳有5間萬豪酒店，大家覺得小豬會住哪一間？點擊圖片：

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