脫北朴延美爆金正恩有2000性奴相伴　短片流出背景音樂好經典

北韓領袖金正恩神隱超過兩星期，外媒紛紛猜測金正恩可能已死亡，直到金正恩於上周五（1/5）突然公開露面，粉碎死亡傳言，不過卻依然有聲音指當日的「金正恩」只是替身。現年26歲的著名脫北者朴延美（박연미；又譯：朴研美）於2015年推出自傳《為了活下去》（In Order to Live）而成名，她於上月底在社交網站透露收到可靠線報，金正恩的神隱真相只是為了逃避新冠肺炎疫情而避走度假區，近日她再度爆料指出金正恩的度假區有多達2000名性奴，可謂是不愁寂寞。

現年26歲的朴延美是著名的脫北者。（Facebook：Yeonmi Park）

朴延美於2015年推出自傳《為了活下去》（In Order to Live）而成名。（Facebook：Yeonmi Park）

早前專門監察北韓軍事動向的美國智庫公開衛星圖片，指出金正恩的專用列車停留在元山度假區，朴延美爆料指載金正恩前往度假區的專用列車有「歡樂列車」之稱，車廂內有由美女組成的娛樂團隊，專門為領導人提供娛樂及服務；而該元山度假區則有「人間天堂」之稱。她在Twitter和Facebook公開一段度假區內所拍攝的影片，影片中有多個打扮性感的北韓女子，雖然上身穿着傳統韓服，不過其實入面只穿了內衣，在領導人面前唱歌熱舞餘興。

金正恩神隱20天後終於露面，於上周五（1/5）出席平安南道順天市一座新肥料廠的竣工典禮。（YouTube@朝鮮KCTVニュース截圖）

朴延美大爆金正恩不愁寂寞。（Facebook：Yeonmi Park）

朴延美慨嘆表示，金正恩在隔離期間有2000名性奴相伴，而這些在北韓被稱爲「娛樂小隊」的性奴早於金日成在位期間已存在，專門為平壤領導人提供娛樂表演和服務：「這些無辜的婦女被金氏獨裁者強迫做性奴來取悅這群邪惡的男人，她們沒有尊嚴地生存，而政權不會將她們視為人類，只是過了20年就會丟棄的玩具，如同現代的『慰安婦』一樣。作為韓國人、作為女人，看見她們被這樣對待令我感到很嘔心，而作為人類，我們更不能忽視和沉默。」

朴延美坦言「娛樂小隊」如同現代的「慰安婦」一樣。（Twitter：YeonmiParkNK）

朴延美公開扮性感的北韓女子在領導人面前唱歌熱舞餘興的影片。（Facebook：Yeonmi Park）

+ 3 + 2

另外，該片段的背景音樂是德國樂隊Dschinghis Khan（成吉思汗）於1979年推出的歌曲《Moskau》，意指德文的莫斯科。該歌曲發行後在澳洲大受歡迎，登上榜單冠軍長達六星期，之後更被澳洲Seven Network於1980年用作莫斯科奧運會報道的主題曲。而該歌曲亦多次被改編，包括林子祥的《世運在莫斯科》、台灣中華職棒Lamigo桃猿隊的應援曲《Let's go Lamigo》和內地歌手大張偉的《奮鬥》等等，受歡迎程度高居不下，連北韓領導人亦相當喜歡。

該片段的背景音樂是德國樂隊Dschinghis Khan（成吉思汗）於1979年推出的歌曲《Moskau》.（Apple Music）

林子祥的《世運在莫斯科》改編自《Moskau》。（網上圖片）

These innocent women are sexual slaves to Kim dictators and they live without dignity. They are the modern day “comfort women”. It disgusts me as a Korean and woman to see how these girls being treated.. #kimjongun #NorthKorea pic.twitter.com/EPUanRJdCc — Yeonmi Park(박연미) (@YeonmiParkNK) May 1, 2020

點擊觀看更多朴延美的照片：