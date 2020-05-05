樂基兒留家抗疫不忘慶祝　與老公重溫拍拖溫馨時光

呢幾個月因為疫情關係大家都長時間留喺屋企，樂基兒都係一樣，日前同老公留喺屋企慶祝拍拖紀念日，喺屋企重溫食飯睇戲嘅甜蜜拍拖時刻：「我地最鍾意食辣，中環半山一家川菜館係我地至愛，嗰度有好多麻辣菜式選擇，成日去嗰度拍拖食晚飯。拍拖紀念日就叫呢間外賣，再上網睇套電影。」婚後生埋小朋友好似老夫老妻，Gaile話自己無額外再買禮物給老公。

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樂基兒生咗囝囝之後，工作量大減專心湊BB。（IG：@gaileofficial）

Gaile把握留家抗疫時間，同一歲兒子 Hunter 共度親子時光：「最享受同 Hunter 嘅親子時間，平日下廚、清潔家居、整理家中收納，時間過得很快。」就連日前囝囝一歲生日，Gaile都小心至上留喺屋企開小型派對：「我叫咗外賣 pizza同煮啲小食，以汽球佈置成星星及 Baby Shark 主題嘅小型派對，一家三口簡簡單單地過，希望為 Hunter 留下開心回憶。」

樂基兒同老公留喺屋企慶祝拍拖紀念日。

樂基兒早前喺屋企為囝囝舉行1歲生日會。（IG：@gaileofficial）