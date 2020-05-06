林心如22歲塵年舊照出土　自嘲似阿珠媽：審美出了什麼問題

林心如真係好靚女。（IG：loveruby_official）

現年44歲的林心如，有著「凍齡女神」的稱號。林心如在90年代出道，憑著清純氣質以及與生俱來的「仙氣」，迷倒當時無數的80和90後男生。而她出演的經典劇集《還珠格格》中飾演的紫薇更讓她紅遍中港台。

一直被稱為女神的她，其實也有「醜」的一面，可能大家也遺忘了。放心，女神自動自覺令大家回憶起她的這段黑歷史。林心如昨天（5日）在社交網站發布22歲的塵年舊照，並寫上：「復古懷舊驚嚇第三趴～想破頭也想出不明白當時的審美出了什麼問題。」

至於這些照片有什麼問題，大家不彷點擊觀看覺得有什麼問題，內有林心如親自解釋！

網友看完後紛紛留言說「原來女神都有黑歷史。」、「嚇醒了」、「可能是得罪造型師了！」等，不過有部份網民認為那個年代就是流行這些裝扮，就算現在看回來林心如也一樣是這麼美。

同場加映18歲時候嘅林心如！

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