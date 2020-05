「長腿女神」張曦雯非常熱愛打機。(IG/ @kelllycheung)

「長腿女神」張曦雯(Kelly)非常熱愛打機,早前直播打機仲激動到講粗口,真性情深得網民歡心。昨日(5/5),Kelly在IG上載了玩VR遊戲的影片,她玩得非常投入,不時對着空氣揮拳,又蹲低又趴在地上,忘形之際還將手撞到櫃邊。新遊戲原來是男朋友送的生日禮物,Kelly相當滿意仲大讚對方做得好:「My first birthday present this year... He really knows the way into a gamer girl’s heart(今年的第一份生日禮物,他真的很了解打機女孩的心意。)」網民紛紛留言So Sweet,亦有人笑言:「似撞邪多啲」、「小心,唔好打爛窗」。

